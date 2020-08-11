Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı hesaplama

İkramiye ve maaş hesaplaması nasıl yapılır? Memurlar emekli olunca ne kadar emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alabilir? Bu soruların cevaplarını merak eden milyonlarca vatandaş var. Bu sorunun cevabını T.C Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden öğrenebilirsiniz. Sitede ikramiye ve maaş hesaplama uygulaması bulunuyor.

4C (Kamu Çalışanları) İkramiye ve Maaş Hesaplama sorgulaması için tıklayınız;

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