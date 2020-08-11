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Ne kadar alırım? Emekli maaşı hesaplama

Milyonlarca vatandaş emekli olmayı bekliyor. Emekli olunca ne kadar maaş alınacak? Kamuda çalışanların emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Emekli olununca ne kadar maaş ve alınacak? İşte sorgulama ekranı

SABAH MEMURLAR
Giriş Tarihi: 11.8.2020 13:20 Son Güncelleme: 11.8.2020 13:36 ABONE OL
Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı hesaplama

İkramiye ve maaş hesaplaması nasıl yapılır? Memurlar emekli olunca ne kadar emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alabilir? Bu soruların cevaplarını merak eden milyonlarca vatandaş var. Bu sorunun cevabını T.C Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden öğrenebilirsiniz. Sitede ikramiye ve maaş hesaplama uygulaması bulunuyor.

4C (Kamu Çalışanları) İkramiye ve Maaş Hesaplama sorgulaması için tıklayınız;

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Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı hesaplama
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