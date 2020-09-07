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Son dakika: 35 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (), Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) biriminde görevlendirilmek üzere 35 personel alımı yapacak.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 08:15 Son Güncelleme: 7.9.2020 08:41 ABONE OL
Son dakika: TÜBİTAK 35 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 35 kişi Ankara'da kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) olarak istihdam edilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşabilecek.

Alımlar için son başvuru tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Son dakika: TÜBİTAK 35 personel alacak
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