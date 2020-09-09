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Kadınlar için hakkı! Eski eş bile olsa…

Her evlilik kazandırır mı? İstifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak kadınlar için farklı bir durum söz konusu. Evlenen kadınlar 1 yıl içinde istifa ederlerse tazminatlarını alıyorlar. Üstelik eski eşiyle evlenen de tazminat alıyor. Sabah gazetesi yazarı kadınların tazminatlarını alma yollarını yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 9.9.2020 12:07 Son Güncelleme: 9.9.2020 13:02 ABONE OL
Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…

İstifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak kadınlar için bir istisna var. Eğer yeni evlenmişlerse 1 yıl içinde başvurarak kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Üstelik tekrar çalışmaları da mümkün. Mevcut yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Ancak çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp kazandıkları durumlar da var. Erkeklerin askere gitmeleri, emeklilik için ayrılmaları gibi... Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli.

Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…

NOTER KANALIYLA GÖNDERİN

Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor.

Yazacağınız dilekçe çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.

Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor.

HER EVLİLİĞE AYRI TAZMİNAT

Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…

İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir. Örneğin Yeşim Hanım 5 yıldır çalıştığı şirketten evlendikten bir ay sonra 5 yıllık tazminatını alarak ayrılmış olsun. Bir yıl sonra boşanan Yeşim Hanım bir başka işyerine girerek 2 yıl çalışıyor olsun. Yeni bir evlilik yaptığında bu işyerinden de ayrılarak 2 yıllık tazminatını alabilir. Burada kiminle evlendiğine bakılmıyor. Resmi nikahın yapılıp yapılmadığı yani evlilik cüzdanının verilip verilmediği önem taşıyor. Bu nedenle daha önce boşanıp tekrar evlenmiş olması sonucu değiştirmez. Kadın eski eşiyle ikinci bir evlilik yapmış olsa da alma hakkına kavuşuyor.

Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…

YARGITAY 'ÇALIŞABİLİR' DİYOR

Evlilik sebebiyle kıdem tazminatı alarak ayrılan kadınların, daha sonra tekrar çalışma konusunda ise bir engel bulunmuyor.

Hatta bu konuda Yargıtay kararları da var. Yargıtay Hukuk Genel kurulunun bir kararında "...Kadın işçiye tanınan bu hak aile birliğini koruma amacıyla getirilmiş olup çalışma hayatını evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceği düşüncesinde olan kadına yasa ile tanınmış bir olanaktır.

Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…

Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen bir kadın yasanın tanıdığı olanaktan yararlanarak kıdem tazminatını almak suretiyle ayrılmışsa daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez.

Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…

Diğer taraftan önceki işinden ayrılan kadın ayrılmasını hemen takiben çalışma hayatı ile evliliği öncekine göre daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir iş bularak çalışmasını da sürdürebilir" denilmektedir.

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Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…
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