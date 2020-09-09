Kadınlar için tazminat hakkı! Eski eş bile olsa…

NOTER KANALIYLA GÖNDERİN

Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor.

Yazacağınız dilekçe çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.

Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor.

HER EVLİLİĞE AYRI TAZMİNAT