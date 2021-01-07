Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanında bulundu. Basın İlan Kurumu'nun sitesinde yer alan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

YAYINLANAN İLANIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanı alınacaktır.

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