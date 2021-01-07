Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak

3 Öğretim Üyesi alacak

3 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. 'nun sitesinde öğretim üyesi alımına ilişkin detaylar açıklandı.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:27 Son Güncelleme: 7.1.2021 14:28 ABONE OL
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanında bulundu. Basın İlan Kurumu'nun sitesinde yer alan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

YAYINLANAN İLANIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanı alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA