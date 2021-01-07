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1 öğretim üyesi alacak! Doğuş Üniversitesi personel alım ilanı...

1 öğretim üyesi alacak. Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi ilanı 'nda yayınlandı. İlana son başvuru tarihi 20 Ocak olarak duyuruldu.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:11 Son Güncelleme: 7.1.2021 15:40 ABONE OL
Doğuş Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak! Doğuş Üniversitesi personel alım ilanı...

Doğuş Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 20.01.2021 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

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Doğuş Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak! Doğuş Üniversitesi personel alım ilanı...
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