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1.772 sözleşmeli personel alacak

, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.772 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:30 Son Güncelleme: 8.1.2021 13:39 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

İlana son başvuru Tarihi: 29.01.2021

İLANIN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/722712/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/t-c-icisleri-bakanligi-1-772-sozlesmeli-personel-alacak

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İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak
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