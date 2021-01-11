Devlet memuruna birden fazla başarı belgesi

657 sayılı Kanunun 122 nci maddesinde; "Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz" hükmü yer almaktadır.

15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği B/11 bölümünde; "657 sayılı Kanunun değişik 122 nci maddesinde, memurlara başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca verilecek olan başarı belgesi ve üstün başarı belgelerinin ön yüzünde başlık (Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi), kurum logosu, ilgili personele ait bilgiler ve fotoğraf, belge verilmesine esas somut olay ve verilere ilişkin özet bilgi, belgeyi veren makamın imza ve mührü; arka yüzünde verilme gerekçesi, 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesine istinaden verildiğini belirtir ifade, tarih ve sayı bulunması zorunludur." hükmü yer almakta olup, bu hükümlerden yalnız bir malî yıl içinde ödüllendirilecek personel sayısı hususunda sınırlama getirildiği, somut olaylara ve verilere dayalı olarak bir memura aynı yıl içerisinde birden fazla başarı belgesi verilemeyeceği hususunda ise herhangi bir sınırlama getirilmediği görülmektedir.

Bu itibarla, somut olaylara ve verilere dayalı olarak bir memura aynı yıl içerisinde birden fazla başarı belgesi verilebileceği, ancak söz konusu başarı belgelerinin mezkur Tebliğde belirtilen şekil şartlarına uygun düzenlenmiş olması gerektiği değerlendirilmektedir.