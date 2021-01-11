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öğretim görevlisi alacak

, 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 25 ocak olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:18 Son Güncelleme: 11.1.2021 16:58 ABONE OL
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruda, "Üniversitemiz İBEF, Türk Edebiyatı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

İlk başvuru tarihi : 11.01.2021
Son başvuru tarihi : 25.01.2021
Ön değerlendirme tarihi : 28.01.2021
(Sonuçlar http://web2.bilkent.edu.tr/turkce- birimi/ adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi : 02.02.2021
Sonuç açıklama tarihi : 04.02.2021


İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/725117/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ihsan-dogramaci-bilkent-universitesi-

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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