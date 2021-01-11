İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruda, "Üniversitemiz İBEF, Türk Edebiyatı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

İlk başvuru tarihi : 11.01.2021

Son başvuru tarihi : 25.01.2021

Ön değerlendirme tarihi : 28.01.2021

(Sonuçlar http://web2.bilkent.edu.tr/turkce- birimi/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 02.02.2021

Sonuç açıklama tarihi : 04.02.2021



İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/725117/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ihsan-dogramaci-bilkent-universitesi-