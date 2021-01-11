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20 personel alacak

, toplam 20 kamu ihale uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Kamu ihale uzman yardımcılığı ilanı için başvuru şartları ve detaylar belli oldu.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:31 Son Güncelleme: 11.1.2021 16:55 ABONE OL
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruda, Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre üç grupta toplam 20 kamu ihale uzman yardımcısı alınacağı belirtildi.

İlanda, "Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuzca ya da bu yönde alınacak karar üzerine muhatap Kurumla İdaremiz arasında düzenlenecek protokol kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir." bilgileri yer aldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
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