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2 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranan nitelik, unvan ve son başvuru tarihleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:35 Son Güncelleme: 11.1.2021 16:55 ABONE OL
Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruda, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Mühendislik Fakültesinin Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (doçent kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız
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Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
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