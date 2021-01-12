Annelere en az 9.429 TL! Maaşlara göre kaç lira ödenecek? İşte o rakamlar…

ASGARİ ÜCRETLİNİN ÖDEMESİ BİN 580 LİRA ARTIŞLA 7 BİN 324 LİRADAN 8 BİN 904 LİRAYA YÜKSELDİ

Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira. Emzirme ödeneği yani süt parası için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2020'de tutar 202 liraydı. Bu yılın tutarının 225 lira olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre, ilk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne devletten 9 bin 429 lira alabilecek.