Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de internet sitesindeki ilanda detaylı bilgiler yer aldı. İlanda, "Adayların; 11 Ocak 2021-05 Şubat 2021 tarihleri arasında; Bilişim Enstitüsüne, (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/) 11-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne (http://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/) başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur. Posta ile aday kaydı yapılmaz." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/724519/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/yuksek-ogretim-ve-egitim-ilanlari/hacettepe-universitesi-lisansustu-programlara-ogrenci-alacak