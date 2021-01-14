Yeditepe Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruda "Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, Fotoğraflı özgeçmişlerini, Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, Erkek adayların askerlik durum belgelerini, Bilimsel yayınlarını, Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/727110/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/yeditepe-universitesi1-ogretim-uyesi-alacak