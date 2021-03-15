Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve İstanbul Gelişim Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/758144/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-gelisim-universitesi-171-ogretim-uyesi-alacak