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Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak

Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvalarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 17:21 ABONE OL
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve İstanbul Gelişim Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/758144/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-gelisim-universitesi-171-ogretim-uyesi-alacak

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İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak
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