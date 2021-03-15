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9 öğretim görevlisi alacak

9 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 27 Mart olarak belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 17:18 ABONE OL
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak
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