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Giriş Tarihi: 16.3.2021 12:47

16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihiyle birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Biruni Üniversitesi 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır. Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Biruni Üniversitesi 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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