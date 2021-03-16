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Giriş Tarihi: 16.3.2021 12:55 Son Güncelleme: 16.3.2021 12:55

3 Akademik personel alacak

Koç Üniversitesi 3 Akademik personel alacak

3 akademik personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Koç Üniversitesi 3 Akademik personel alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğimin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına öğretim üyeleri alınacaktır. Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.

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Koç Üniversitesi 3 Akademik personel alacak
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