Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Koç Üniversitesi 3 Akademik personel alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğimin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına öğretim üyeleri alınacaktır. Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.

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