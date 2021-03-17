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Giriş Tarihi: 17.3.2021 14:38

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte aranılan nitelik ve unvanlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
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