Naklen atanan memurlarda harcırahı kim ödeyecek?

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor...

Soru: Naklen atamalarda memurlara ödenen sürekli görev yolluğunun eski kurum mu yoksa hizmetin halen yapıldığı (yeni görev yaptıkları) kurum bütçesinden ödenecek?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 inci maddesinde yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda atama emirleri tebliğ edilince yolluklarının ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödeneceği 177 inci maddesinde de "Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir." hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 57 inci maddesinde; "Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ceza davalarında mezkür maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahara mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.)"hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla atanan kişilerin sürekli görev yolluğunun hizmetin hala yapıldığı bir başka ifadeyle yeni görev yaptıkları kurum bütçesinden ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.