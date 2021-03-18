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Giriş Tarihi: 18.3.2021 13:11 Son Güncelleme: 18.3.2021 13:13

Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacaklarını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadeleri yer aldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

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Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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