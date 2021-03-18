Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve Nişantaşı Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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