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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:47

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak
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