Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/762426/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-bilgi-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani