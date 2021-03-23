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Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:59

Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/762426/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-bilgi-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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