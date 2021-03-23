Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Maltepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin gösterilen akademi birimine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. " denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...