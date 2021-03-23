Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Maltepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak
Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:53

1 Öğretim Üyesi alacak

Maltepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak

1 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Maltepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin gösterilen akademi birimine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. " denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA