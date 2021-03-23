Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Maltepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:55

2 Araştırma Görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilemk üzere 2 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi Nisan 5 olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Maltepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. Maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır." ifadeleri yer aldı. Detaylı bilgi için tıklayınız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA