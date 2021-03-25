Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır." denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...