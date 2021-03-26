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Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:40

İstanbul Galata Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Galata Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacağını alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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İstanbul Galata Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
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