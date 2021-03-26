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Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:36

Öğretim Üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan "Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge"de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır." denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

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Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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