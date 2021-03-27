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Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:30

28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır" denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi-Araştırma Görevlisi alacak
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