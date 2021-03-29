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Giriş Tarihi: 29.3.2021 13:00

100 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadeleri yer aldı. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
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