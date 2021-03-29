İstanbul Okan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Okan Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.



İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/766573/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-okan-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak