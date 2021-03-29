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Giriş Tarihi: 29.3.2021 13:03

öğretim görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

1 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 12 Nisan olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Okan Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/766573/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-okan-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak

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İstanbul Okan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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