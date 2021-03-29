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Giriş Tarihi: 29.3.2021 12:57

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 9 öğretim görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...

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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak
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