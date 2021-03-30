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Giriş Tarihi: 30.3.2021 12:12

4 öğretim görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

4 öğretim görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
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Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
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