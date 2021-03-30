Kısa çalışma ödeneğine banka el koyabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde bu konuyla ilgili herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, bu maddeye istinaden çıkarılan ve uygulamanın ayrıntısını düzenleyen Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında; "Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez." hükmüne yer verilmiştir.

KISA ÇALIŞMA DÖNEMİNDE SGK PRİMİ ÖDENİYOR MU?

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için İŞKUR tarafından sadece genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor.