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Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:00

3 Öğretim Üyesi alıyor

Şırnak Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor

Rektörlüğü 3 Öğretim üyesi alınacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda ; "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Şırnak Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
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