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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:03

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/768293/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-saglik-ve-teknoloji-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-ve-2-arastirma-gorevlisi-aliyor

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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak
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