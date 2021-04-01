Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/768293/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-saglik-ve-teknoloji-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-ve-2-arastirma-gorevlisi-aliyor