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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:06

2 öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kadir Has Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyeleri" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
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Kadir Has Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
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