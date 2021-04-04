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Giriş Tarihi: 4.4.2021 14:51

12 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

12 öğretim görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Meslek Yüksekokulumuzun belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/770811/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/izmir-kavram-meslek-yuksekokulu-12-ogretim-gorevlisi-alacak

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak
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