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Giriş Tarihi: 4.4.2021 14:46

20 öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

20 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)" ifadeleri yer aldı. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
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