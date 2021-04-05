Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli(Kimyager), 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır" denildi.

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