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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:15 Son Güncelleme: 5.4.2021 11:18

79 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak

79 personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli(Kimyager), 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır" denildi.

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Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak
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