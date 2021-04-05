Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine' göre öğretim üyesi alınacaktır. İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...