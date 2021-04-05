Memur olmak isteyenler dikkat: Memuriyete girişte 'yaş şartı' nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40'ncı maddesinde; "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler" hükmü; 48'inci maddesinin Özel Şartlar başlıklı (B) bendinin 2'nci alt bendinde ise; "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarına girişte asgari yaş şartı tespit edilmiş, üst yaş sınırına ilişkin bir kısıtlama getirilmemiştir.

Diğer taraftan, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe", 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ek madde 3'te; "Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, kamu kurumları merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde özel hüküm bulunmaması halinde, bir yaş sınırı tespit edemeyeceklerdir.

Bununla birlikte 45 yaşında olan bir kişinin yaş açısından memur olmasında bir engel yok .