Soru: Tehdit, hakaret, basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından, ayrı ayrı iki kez 2 ay 15 gün, iki kez 4 ay, 5 ay ve 4 ay olmak üzere, toplamda toplam 1 yıl on ay hapis cezası ile cezalandırıldım. Devlet Memurları Kanununda "...kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına... mahkum olmamak" ibaresi yer almaktadır. Bu sürenin hesabında toplam cezanın mı, her bir cezanın ayrı ayrı mı değerlendirilmesi gerekir? Sabıkası olanlar devlet memuru olabilir mi?Memur olmak için ne yapmam lazım?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin "A) Genel Şartlar" başlıklı bölümünün beşinci fıkrasında "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." hükmüne yer verilmiş olup, kasten işlenen bir suçtan dolayı (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlar ile verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsalar bile yukarıda sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giymiş olanların devlet memuru olamayacakları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, her bir suçtan dolayı almış olduğunuz hapis cezalarının süre yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği, hakkınızda verilen hapis cezalarının, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sayılan nitelikli suçlar kapsamında yer almaması, ve her bir cezanın 1 yıldan az süreli olması sebebiyle, ilgili mevzuatında aranan diğer nitelikleri taşımanız

kaydıyla devlet memuru olarak atanmanız mümkün .