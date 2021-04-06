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Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:08

11 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

11 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Medipol Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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İstanbul Medipol Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
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