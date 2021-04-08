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Giriş Tarihi: 8.4.2021 14:56

9 Öğretim Üyesi alacak

Biruni Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

9 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Biruni Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır." denildi.


İlan Başlama Tarihi : 08.04.2021
İlan Bitiş Tarihi : 22.04.2021

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/773200/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/biruni-universitesi-9-ogretim-uyesi-aliyor

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Biruni Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
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