Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Biruni Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır." denildi.



İlan Başlama Tarihi : 08.04.2021

İlan Bitiş Tarihi : 22.04.2021



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https://www.ilan.gov.tr/ilan/773200/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/biruni-universitesi-9-ogretim-uyesi-aliyor