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Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:17 Son Güncelleme: 9.4.2021 14:23

17 öğretim üyesi alacak

Atatürk Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Atatürk Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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Atatürk Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
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