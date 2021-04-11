Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak
Giriş Tarihi: 11.4.2021 16:52

37 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak

37 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

İlan Tarihi : 09.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 23.04.2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA