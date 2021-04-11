Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

İlan Tarihi : 09.04.2021

Son Başvuru Tarihi : 23.04.2021

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