İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 1 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 1 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." denildi.

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