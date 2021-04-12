Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yol harcırahı neye göre veiliyor?

Soru: Bakanlıkta çalışmaktayım. Tayinim çıktı. Fiilen ev eşyalarını taşımayan ve aile fertlerini yeni memuriyet mahalline getirmeyenlere yol gideri verilmesi mümkün mü? Yolda geçen günler için gündelik verilmesi mümkün mü? Diğer unsurlar ödenecek mi?

Cevap: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde; " Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahalline kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının fiilen taşıtılması ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir.

Dolayısıyla sürekli göreve atanan memur ve hizmetlilerin harcıraha müstehak aile fertlerinin yeni memuriyet mahalline fiilen götürülmesi halinde harcırah verilmesi gerekmekte olup yeni memuriyet mahalline götürülmeyen aile fertleri için harcırah ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Ayrıca; Harcırah Kanununun 5 inci maddesinde; "Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir. "hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla fiilen ev eşyalarını taşımayan bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini yeni memuriyet mahalline getirmeyenlere sürekli görev yolluğu unsurlarından sadece kendisi için yol masrafı ve yolda geçen günler için gündelik verilmesi gerekmekte olup sürekli görev yolluğunun diğer unsurlarının ödenmesine imkan bulunmamaktadır.