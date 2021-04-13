Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Meslek Yüksekokulumuzun belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Profesör) alınacaktır." denildi.

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